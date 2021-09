Astor Piazzolla, der legendäre Schöpfer des Tango Nuevo, ist weltweit berühmt. Der hr-Geiger Laurent Weibel und hr-Kontrabassist Cristian Braica rücken die hinreißende Musik des Argentiniers in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Bandoneon-Virtuosen Christian Gerber und der Pianistin Ulrike Payer bieten sie einen südamerikanischen Konzertabend voll musikalischer Leidenschaft und Melancholie.



Konzertdauer: ca. 70 Minuten



HINWEIS:

Die Konzerte finden unter Einhaltung eines umfangreichen Abstands- und Hygienekonzepts statt, das u.a. geänderte Saalpläne, neue Einlass- und Auslass-Situationen sowie den Verzicht auf Pausen und Catering umfasst. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte unseren Hygiene-Hinweisen.

