Andrés Orozco-Estrada leitete das hr-Sinfonieorchester Frankfurt seit 2014. Nach siebenjähriger, erfolgreicher Arbeit hat er seine Chefdirigententätigkeit mit Ende der Spielzeit 2020/21 beendet.

1977 in Kolumbien geboren und ausgebildet in Wien, arbeitet Andrés Orozco-Estrada parallel mit vielen renommierten Orchestern weltweit zusammen, darunter die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, die Staatskapelle Dresden, das Gewandhausorchester Leipzig, das Concertgebouw-Orchester Amsterdam, das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia und das Orchestre National de France ebenso wie bedeutende amerikanische Orchester wie das Philadelphia, das New York Philharmonic oder das Chicago Symphony Orchestra. Auch beim Glyndebourne Festival, der Staatsoper Berlin und bei den Salzburger Festspielen leitet er Konzerte und Opernaufführungen. Nenen seiner Chefdirigenten-Tätigkeit in Frankfurt ist Andrés Orozco-Estrada seit 2014 auch Music Director der Houston Symphony und mit der Saison 2020/21 auch Chefdirigent der Wiener Symphoniker.

Wiener Klassik bis Klassische Moderne, Konzertante Oper und neue Konzert-Formate

Ein wichtiger Akzent der erfolgreichen künstlerischen Arbeit von Andrés Orozco-Estrada mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt bildet die Wiener Klassik und Romantik – mit zyklischen Präsentationen aller Sinfonien Beethovens, Schuberts und etwa Haydns »Pariser Sinfonien«. Weitere Schwerpunkte umfassen das sinfonische Werk von Johannes Brahms, Richard Strauss, Igor Strawinsky und Béla Bartók sowie die Wiederbelebung konzertanter Opern-Produktionen – mit gefeierten Aufführungen und Einspielungen von Strauss' »Salome« und »Elektra«.

Großes Engagement zeigt Andrés Orozco-Estrada darüber hinaus in der Entwicklung neuer Konzert-Formate wie etwa das »Spotlight«, in denen er auf originelle und unkonventionelle Weise klassische Meisterwerke breiten Publikumsschichten näherbrachte.

Erfolgreiche CD-Produktionen und weiterer Ausbau der internationalen Präsenz

Internationale Aufmerksamkeit finden auch Andrés Orozco-Estradas CD-Veröffentlichungen mit dem hr-Sinfonieorchester: u.a. Strawinskys »Feuervogel« und »Le sacre du printemps« sowie »Ein Heldenleben«, »Macbeth«, »Eine Alpensinfonie« und die Oper »Salome« im Rahmen ihres gemeinsamen Richard-Strauss-Zyklus‘ sowie eine CD mit Ouvertüren und Vorspielen von Richard Wagner. Und auch seine internationale Präsenz entwickelte das hr-Sinfonieorchester in der Ära von Andrés Orozco-Estrada erfolgreich weiter – mit regelmäßigen Gastkonzerten im Wiener Musikverein, in Salzburg sowie zahlreichen weiteren europäischen Musikzentren.

In der Amtzeit von Andrés Orozco-Estrada baut das hr-Sinfonierochester darüber hinaus seine digitalen Angebote aus und erreicht ein immer größer werdendes Publikum auch auf digitalen Plattformen. Mit seinem eigenen YouTube-Channel bietet es dabei einen der erfolgreichsten Klassik-Video-Kanäle weltweit auf YouTube.